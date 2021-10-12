Российские военные отработали уничтожение гиперзвуковых ракет "Триумфом"

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Ленинградской области уничтожили авиацию и гиперзвуковые ракеты условного противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, были задействованы боевые расчёты объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

"Боевые расчёты с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, отрабатывалось одновременное воздействие на ЗРС сверхскоростных, высокоманёвренных, баллистических и гиперзвуковых целей. Также был отработан перевод пусковых установок в походное положение, марш на новую позицию.

Как уточнили в Минобороны, системы С-400 предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств нападения. В том числе это гиперзвуковые цели со скоростью полёта до 4,8 километра в секунду, а также передвигающиеся на высоте до 30 километров.