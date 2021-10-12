Российские военные отработали уничтожение гиперзвуковых ракет "Триумфом"
Комплекс способен сбивать цели, летящие со скоростью почти пять километров в секунду на огромной высоте.
Фото © Минобороны РФ
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Ленинградской области уничтожили авиацию и гиперзвуковые ракеты условного противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, были задействованы боевые расчёты объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.
"Боевые расчёты с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, отрабатывалось одновременное воздействие на ЗРС сверхскоростных, высокоманёвренных, баллистических и гиперзвуковых целей. Также был отработан перевод пусковых установок в походное положение, марш на новую позицию.
Как уточнили в Минобороны, системы С-400 предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств нападения. В том числе это гиперзвуковые цели со скоростью полёта до 4,8 километра в секунду, а также передвигающиеся на высоте до 30 километров.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Турции приобрести дополнительные С-400 у России. По словам турецкого лидера, в будущем никто не сможет вмешиваться в то, у кого и какие оборонные системы покупает Анкара.
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