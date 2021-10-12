Instagram начал тестировать новую функцию

В социальной сети Instagram в скором времени появится новая функция. Пользователей хотят начать уведомлять о технических сбоях прямо внутри приложения. Работать она будет только в случае масштабных проблем, которые касаются большого количества пользователей, говорят в пресс-службе социальной сети.

"Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случается сбой или технические неполадки, а также когда они устранены", — говорится в сообщении администрации социальной сети.