Instagram начал тестировать новую функцию
Причиной её разработки стал недавний масштабный и длительный сбой в сервисах "Фейсбука".
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В социальной сети Instagram в скором времени появится новая функция. Пользователей хотят начать уведомлять о технических сбоях прямо внутри приложения. Работать она будет только в случае масштабных проблем, которые касаются большого количества пользователей, говорят в пресс-службе социальной сети.
"Мы тестируем новую функцию, которая будет уведомлять вас в ленте активности, когда у нас случается сбой или технические неполадки, а также когда они устранены", — говорится в сообщении администрации социальной сети.
Также в "Инстаграме" хотят ввести предупреждения о том, что опубликованный пользователем контент может идти вразрез с правилами соцсети. Информация будет размещена во вкладке "Статус аккаунта".
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Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении "Фейсбука".
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