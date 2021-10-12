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"Как после бомбёжки": Сильный ураган обрушился на Северные Курилы

Скорость ветра достигала 32 метро в секунду. Пришлось временно отменить занятия в младших классах.

12 октября, 01:26
<p>Фото © <a href="https://astv.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">astv.ru</a></p>

Фото © astv.ru

Мощный ураган обрушился на Северо-Курильск. Около 900 абонентов остались без света, по улицам летали куски кровли, попадали фонари и дорожные знаки.

Как пишет astv.ru, на Северных Курилах бушевал порывистый ветер скоростью до 32 м/с. Первую смену в школах 12 октября перевели на дистанционное обучение. Подача электроэнергии в город уже возобновлена.

"Город как после бомбёжки. Часть домов лишилась фасадных плит, на других повредило кровлю", - сообщил местный житель.

"Катастрофический потоп": Десятки человек стали жертвами урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

"Катастрофический потоп": Десятки человек стали жертвами урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

А ранее Лайф рассказывал, как ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге. Тогда пострадало два человека.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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