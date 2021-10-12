Мощный ураган обрушился на Северо-Курильск. Около 900 абонентов остались без света, по улицам летали куски кровли, попадали фонари и дорожные знаки.

Как пишет astv.ru, на Северных Курилах бушевал порывистый ветер скоростью до 32 м/с. Первую смену в школах 12 октября перевели на дистанционное обучение. Подача электроэнергии в город уже возобновлена.

"Город как после бомбёжки. Часть домов лишилась фасадных плит, на других повредило кровлю", - сообщил местный житель.