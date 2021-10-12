"Как после бомбёжки": Сильный ураган обрушился на Северные Курилы
Скорость ветра достигала 32 метро в секунду. Пришлось временно отменить занятия в младших классах.
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Мощный ураган обрушился на Северо-Курильск. Около 900 абонентов остались без света, по улицам летали куски кровли, попадали фонари и дорожные знаки.
Как пишет astv.ru, на Северных Курилах бушевал порывистый ветер скоростью до 32 м/с. Первую смену в школах 12 октября перевели на дистанционное обучение. Подача электроэнергии в город уже возобновлена.
"Город как после бомбёжки. Часть домов лишилась фасадных плит, на других повредило кровлю", - сообщил местный житель.
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А ранее Лайф рассказывал, как ураган снёс крышу университета в Екатеринбурге. Тогда пострадало два человека.
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