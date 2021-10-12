Стоит ли сейчас менять рубли на доллары и евро, рассказал финансист

Рост цен на энергоносители сейчас крайне благоприятен для российской экономики, но рубль пока не спешит укрепляться, поэтому надёжнее пока инвестировать в российские активы, считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Эксперт отмечает, что российская валюта выглядит недооценённой, и это ещё продолжится какое-то время.

"Уголь, газ и нефть подорожали до трёхлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон ещё даже не начался", — рассуждает Русецкий в интервью агентству "Прайм".

Как отмечает финансист, цена барреля нефти достигла многолетнего максимума. Это благоприятно для акций компаний ТЭК, российского бюджета и крайне плохо для рынка облигаций и инфляции. Обуздать последнюю могло бы, к примеру, изменение бюджетного правила — денег в ФНБ уже больше 7% ВВП. В то же время благоприятным для российской валюты стал рост объёмов добычи и экспорта нефти. Опять же, напоминает Русецкий, по валютным депозитам сейчас банки по-прежнему предлагают ставки, близкие к нулю. Эксперт напомнил также, что с декабря 2014 года российский рынок акций с учётом дивидендов вырос на 220% в долларах США, а индекс американских акций SP500 на 140%.

"Поэтому благоприятно пока оставаться в российских активах. Но важно иметь в виду, что элементарная диверсификация сбережений по валютам тоже не помешает: всё-таки 40% товарооборота в России — это прямой импорт. Однако российские акции прекрасно справляются с девальвацией", — отметил Русецкий.