СМИ: Молдавия экстренно запросила в ЕС поставки газа через Румынию
Однако та сама пытается покрыть свои потребности в топливе на фоне опасений о том, что его европейские запасы на минимуме.
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Молдавия попросила Европейский союз о чрезвычайных поставках через Румынию газа в связи с его нехваткой в стране. Об этом, как пишет The Financial Times, говорят люди, вовлечённые в идущие переговоры. Они отмечают, что поставки из России сильно сократились, при этом цена на газ на европейском рынке взлетела.
Как напоминает газета, поставки газа из России упали на треть, в то время как цены выросли с $550 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до $790 за 1 тыс. куб. м, что в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году.
Уточняется, что Кишинёв планирует получить газ через Румынию. Однако удастся ли достичь каких-то результатов, пока говорить рано: сейчас Румыния сама пытается покрыть собственные потребности на фоне минимальных запасов газа в Европе.
Напомним, в конце сентября был продлён контракт между Молдавией и "Газпромом" на поставку газа, он действует до конца октября. Пока республика закупает топливо по соглашению от 2008 года, переговоры по новым условиям и срокам ещё идут.
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