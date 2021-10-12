СМИ: Молдавия экстренно запросила в ЕС поставки газа через Румынию

Молдавия попросила Европейский союз о чрезвычайных поставках через Румынию газа в связи с его нехваткой в стране. Об этом, как пишет The Financial Times, говорят люди, вовлечённые в идущие переговоры. Они отмечают, что поставки из России сильно сократились, при этом цена на газ на европейском рынке взлетела.

Как напоминает газета, поставки газа из России упали на треть, в то время как цены выросли с $550 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до $790 за 1 тыс. куб. м, что в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году.

Уточняется, что Кишинёв планирует получить газ через Румынию. Однако удастся ли достичь каких-то результатов, пока говорить рано: сейчас Румыния сама пытается покрыть собственные потребности на фоне минимальных запасов газа в Европе.