Twitter разрешил пользователям легко избавляться от подписчиков

Сервис микроблогов Twitter разрешил пользователям удалять другие аккаунты из числа своих подписчиков. Как сообщила администрация соцсети, пользователь не узнает, что его вычеркнули из списка.

"Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех", — говорится в сообщении Twitter.

Функцию внедрили из-за желания дать пользователям больше прав в сфере защиты конфиденциальности. Она уже прошла тестирование в сентябре. Прежде пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учётные записи, которые они хотели бы исключить из перечня читателей, в чёрный список, и только после этого удалять их из числа подписчиков.