Россиянам рассказали, как накопить на безбедную старость

Чтобы обеспечить себе безбедную старость, россиянам нужно длительное время откладывать ощутимую часть своего дохода, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Он советует отталкиваться от срока, который остался до пенсии, а также от того, сколько человек рассчитывает прожить после ухода на заслуженный отдых.

"Если вы зарабатываете, допустим, 50 тысяч в месяц, и хотите дополнительно к пенсии иметь доход 15 тысяч рублей, исходите из того, что, выйдя на пенсию в 65 лет рассчитываете дожить до 85, то вам лет 20 надо будет откладывать треть ваших доходов на дальнейшее пенсионное обеспечение", — пояснил агентству Ura.ru Владимир Косой.

Ещё один важный момент — понять, где хранить накопленные средства. Директор Института стратегического анализа компании ФБК "Грант" Игорь Николаев считает, что лучше всего, если есть возможность, диверсифицировать инвестиции.

"Ничего чудодейственней здесь не придумали. Если человеку ещё хватает денег на какую-то недвижимость, тогда порадуемся за такого человека. У него явно не стоит проблема жить на одну пенсию, но большинства это, естественно, не касается", — отметил собеседник агентства.