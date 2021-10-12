Мечетям в Кёльне разрешили собирать прихожан зовом муэдзинов

Власти Кёльна — города, имеющего славу одного из важнейших центров католичества в Германии, разрешили мечетям созывать верующих на молитву и провозглашать через громкоговорители: "Нет другого бога, кроме Аллаха!". Об этом сообщила Обер-бургомистр Кёльна Генриетта Рекер.

Как пишет газета Bild, благодаря этому решению все 35 кёльнских мечетей получили право каждую пятницу между 12 и 15 часами в течение пяти минут созывать своих прихожан посредством зова муэдзинов.

Рекер в своём аккаунте в "Твиттере", как пишет газета, сообщила об этом модельном проекте как о знаке уважения к мусульманам. Возможным критикам данного решения она заранее дала решительный отпор.

"Тот, кто думает по-другому, сомневается в идентичности Кёльна и в мирном сосуществовании его граждан", – пишет Гениретта Рекер.