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Мечетям в Кёльне разрешили собирать прихожан зовом муэдзинов

Решение городских властей Кёльна разрешить призывы к мусульманской молитве со ставших уже многочисленными кельнских минаретов критикуется с позиций плюрализма.

11 октября, 23:27
<p>Кёльнский собор. Фото © Pixabay</p>

Кёльнский собор. Фото © Pixabay

Власти Кёльна — города, имеющего славу одного из важнейших центров католичества в Германии, разрешили мечетям созывать верующих на молитву и провозглашать через громкоговорители: "Нет другого бога, кроме Аллаха!". Об этом сообщила Обер-бургомистр Кёльна Генриетта Рекер.

Как пишет газета Bild, благодаря этому решению все 35 кёльнских мечетей получили право каждую пятницу между 12 и 15 часами в течение пяти минут созывать своих прихожан посредством зова муэдзинов.

Рекер в своём аккаунте в "Твиттере", как пишет газета, сообщила об этом модельном проекте как о знаке уважения к мусульманам. Возможным критикам данного решения она заранее дала решительный отпор.

"Тот, кто думает по-другому, сомневается в идентичности Кёльна и в мирном сосуществовании его граждан", – пишет Гениретта Рекер.

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Ранее Лайф рассказывал, что в соседней Франции после резонансного убийства учителя в пригороде Парижа Эмманюэль Макрон объявил о планах совместно с Советом мусульман страны построить в государстве "просвещённый ислам". В ответ на это Реджеп Эрдоган посоветовал французскому президенту "подлечить психику". В МИД Франции эти заявления назвали "клеветнической пропагандой".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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