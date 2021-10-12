В трейлере Call of Duty Vanguard показали пять главных героев игры

Отряд называет себя Авангардом. Возможно, из-за того, что был собран для самых сложных заданий. Отсюда, судя по всему, и заголовок шутера. Героям предстоит положить конец Гестапо. Часть Call of Duty: Vanguard, посвящённая событиям Второй мировой войны, выходит 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.