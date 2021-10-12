В трейлере Call of Duty Vanguard показали пять главных героев игры
Персонажам предстоит реализовать самые сложные задания, главное из которых - положить конец Гестапо.
Фото ©Facebook/Call of Duty
Разработчики серии игр Call of Duty, компания Activision, представили сюжетный трейлер Vanguard, в котором представили пять главных героев игры:
- российского снайпера Полину Петрову,
- британского десантника Артура Кингсли,
- американского лётчика Уэйда Джексона,
- новозеландского штурмовика Лукаса Риггса,
- правую руку лидера спецотряда Ричарда.
Отряд называет себя Авангардом. Возможно, из-за того, что был собран для самых сложных заданий. Отсюда, судя по всему, и заголовок шутера. Героям предстоит положить конец Гестапо. Часть Call of Duty: Vanguard, посвящённая событиям Второй мировой войны, выходит 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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Ранее Лайф рассказывал, то Activision раскрыл цены и дату релиза Call of Duty: Vanguard. Истории персонажей игры вдохновлены настоящими прототипами. Например, советская снайперша Людмила Павлюченко стала прообразом героини шутера Полины.
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