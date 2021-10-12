Россия приблизилась к статусу "безналичных" стран

За десять лет Россия смогла увеличить количество карточных транзакций на душу населения в 30 раз и вошла в список стран, приближающихся к "безналичным". Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования Boston Consulting Group.

В 2010 году Россия была в числе стран, приверженных наличным расчётам, отмечает Forbes. На душу населения было всего десять безналичных трансакций. РФ уступала в том числе Италии, Венгрии и всем странам Балтии. В 2020 году россияне стали проводить в среднем 300 карточных трансакций, пропустили вперёд только государства Северной Европы: Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию. Сейчас в списке стран, приближающихся к "безналичным", Россия — единственная с развивающейся экономикой. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие рост использования банковских карт в России составит 12% в год. Для сравнения, прогнозируемые темпы в США — 8,3%, в Великобритании — 11,3%, во Франции — 11,5%, в Германии — 11,7%.