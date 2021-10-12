Учёный указал на одну из возможных причин высокой смертности от ковида
Медик предупреждает, что вирус становится суровей и опасные симптомы появляются уже на четвёртый день, а иногда и раньше.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Избежать роста смертности от коронавируса может позволить своевременное обращение граждан к медикам. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он предполагает, что именно позднее обращение к врачу и запоздавшее начало лечения болезни может быть одной из причин высокой смертности от ковида, которая отмечается сейчас в России.
"Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней семь-десять уходит только на начало лечения. А вирус уже сейчас тоже стал более суровый — на четвёртый день уже тяжёлая пневмония", — сказал Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.
Он подчёркивает, что необходимо не только своевременно проводить диагностику, но и корректировать уже привычное лечение от ковида. По его мнению, те методы, которые применяются сейчас, уже не соответствуют ситуации.
Ранее главврач московской больницы заявила об отсутствии коллективного иммунитета в столице. Всему виной низкие темпы вакцинации, хотя возможность сделать прививку в городе до сих пор есть не только в поликлиниках, но и в общественных местах вроде торговых центров.
Комментариев: 0