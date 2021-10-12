Пульмонолог рассказал о восстановлении работы лёгких после ковида

Нехватка кислорода, болезненный вдох могут сохраняться и у переболевшего коронавирусом человека. Как рассказал пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, если организму не хватает воздуха, включается специальный механизм саморегуляции. Человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать.

"Всё будет хорошо, пока в достаточной мере происходит насыщение тканей организма кислородом. То есть пока головной мозг снабжается кислородом", — уточнил Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Но порой даже этот механизм не помогает. Выявить проблему можно с помощью пульсоксиметра. Прибор определяет насыщение крови кислородом. Если этот показатель опускается ниже 90%, то тогда надо принимать меры. Какие именно — определит только врач. Одним трудно вдохнуть, другим выдохнуть — мешает спазм в бронхах. Подбор терапии ведётся индивидуально. К примеру, есть специальные упражнения, восстанавливающие работу дыхательной мускулатуры.

"У одних остаётся длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остаётся затруднённый вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры", — заключил Александр Карабиненко.