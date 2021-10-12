Стратегические бомбардировщики США отработали наведение ударов у границ России

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer пролетели над Литвой вблизи российских границ. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке. Самолёты, способные нести ядерное оружие, отрабатывали наведение ударов.

"Целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил", - сказано в пресс-релизе командования.

Самолёты взлетели с аэропорта в Великобритании, отправилась патрулировать участок границы с Россией, а после дозаправились в Германии, чтобы вернутся на место взлёта. Ранее бомбардировщики были переброшены в Европу с авиабазы в американском штате Техас.