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Стратегические бомбардировщики США отработали наведение ударов у границ России

B-1B Lancer были недавно переброшены в Европу с авиабазы в американском штате Техас.

11 октября, 23:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/US_EUCOM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. European Command</a></p>

Фото © Twitter / U.S. European Command

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer пролетели над Литвой вблизи российских границ. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке. Самолёты, способные нести ядерное оружие, отрабатывали наведение ударов.

"Целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил", - сказано в пресс-релизе командования.

Самолёты взлетели с аэропорта в Великобритании, отправилась патрулировать участок границы с Россией, а после дозаправились в Германии, чтобы вернутся на место взлёта. Ранее бомбардировщики были переброшены в Европу с авиабазы в американском штате Техас.

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Лайф рассказывал, что несколько дней назад США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика. Они будут отрабатывать взаимодействие с союзниками, в том числе использовать незнакомые для экипажей аэродромы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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