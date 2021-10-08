Душитель "Белого лебедя": Зачем США вернули на службу самого опасного конкурента Ту-160 Эти самолёты уже начали резать на металл, однако теперь они могут стать остриём американского ядерного копья. 7 октября, 21:40 Фото © ТАСС / ZUMA / Ssgt. Jonathan Snyder

Американский самолёт из прошлого

В 2021 году США списали первый стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Самолёты этого типа признали непригодными для современных войн — их обслуживание и полёты были слишком дорогими, а подходящих целей для "копейщиков" так и не нашлось. Всю работу за них долгое время делали самолёты B-52: боевое дежурство в Катаре, миссии по прикрытию Армии США в Афганистане и акции устрашения у границ Европы с Россией во время учений.

B-52. Фото © ТАСС / ZUMA

К 2036 году парк этих машин планировали сократить до 45 самолётов. Первый борт из предназначенной к списанию партии в 17 машин даже успели распилить на металл, но внезапно выяснилось, что "Лансеры" ещё могут послужить ВВС США. Парк самолётов боевой авиации США, которые ещё можно включить в состав ядерной триады, стремительно дряхлеет. B-1B стали первой жертвой этого процесса — даже несмотря на неоднократную модернизацию, "Лансеры" оказались самолётами из прошлого. Их авионика устарела раньше, чем потенциальный противник США в ядерной войне начал обновление своего воздушного флота. Но предыдущее решение внезапно было отменено — попавшие под списание борты уже не вернуть, но оставшиеся бомбардировщики проходят внеплановый технический осмотр и в ближайшее время могут вернуться в строй.

B-52 против своего младшего брата

Похоже, что операцию по возвращению B-1B в строй готовили как минимум последние пару лет. В 2019 году Минобороны США приняло решение "изучить перспективы использования" самолётов этого типа, а в 2020 году на B-1B испытали систему крепления гиперзвуковых ракет. Тогда об испытаниях полноценной боевой ракеты речи ещё не шло — AGM-183 упорно не желает летать до сих пор, хотя в США уже строят завод по их производству. Однако именно B-1B на горизонте ближайших нескольких лет смогут стать первыми носителями ракет нового типа, и для этого есть несколько причин.

Во-первых, чтобы носитель такой ракеты долетел до цели, его скорость должна быть выше обычной. Бомбардировщики B-52, которые давно являются основной ударной силой ВВС США на случай ядерной войны, засекаются российскими силами ПВО ещё на моменте взлёта с европейских аэродромов. B-1B обладают куда большей скрытностью и возможностью полёта с огибанием рельефа местности (насколько это позволяет пилотажный комплекс и навыки экипажа), а в ближайшей перспективе эти машины могут быть доработаны с учётом технологий пятого поколения — их "мозги" могут заменить на более продвинутые, что поможет выходить на дальность пуска значительно быстрее, чем получается у "мамонта холодной войны" B-52.

Во-вторых, B-52 лишь ограниченно подходят на роль всадников апокалипсиса. Они годятся для демонстрации, акций устрашения и полётов там, где нет эшелонированной ПВО и средств контроля, но когда дело дойдёт до прямых действий, то начнутся проблемы. Скорость выхода на цели будет играть решающую роль, и если эти самолёты будут сбиты, то США фактически лишатся значительной части своего ядерного арсенала.

Какие ракеты есть у США?

Ставку в будущих войнах США делают на три основных типа крылатых ракет воздушного базирования.

JASSM/JASSM-ER. Крылатая ракета большой дальности, способная нести как проникающие боевые части, так и ядерные. Дальность пуска таких ракет — примерно 1200 километров, а с учётом дальности полёта носителей, самолётов B-52/B-1B возможностей ракет будет вполне достаточно, чтобы достать до военных объектов в Сибири.

AGM-181 LRSO. Эта крылатая ракета разрабатывалась для единственной цели — уничтожать самые важные объекты потенциального противника на дальности 2,5 тысячи километров и более. Характеристики ракеты приближают её по боевым возможностям к российским Х-101 и их "специальным" версиям. Проблем с AGM-181 LRSO немного, но они могут поставить крест на её боевом применении. Первая — это срок её разработки. Пока готовы только теоретические расчёты, и когда ракету поставят на боевое дежурство — неизвестно. Вторая — её скорость. Даже если подвесить LRSO под скоростной B1, то ракета всё равно останется дозвуковой и будет лететь к цели со скоростью 850 километров в час.

AGM-183A ARRW. Перспективная гиперзвуковая ракета, носителем которой в ближайшие несколько лет могут стать бомбардировщики B1. Многофункциональная ракета со скоростью полёта в 17-20М, способная поражать наземные и морские цели.

B1 против Ту-160

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Последняя и, пожалуй, самая главная причина, почему B1 возвращают на боевую службу, — отсутствие вменяемых альтернатив. В России последние несколько лет активно дорабатываются и строятся заново стратегические ракетоносцы Ту-160, способные нести по 45 тонн боевой нагрузки, проходят глубокую модернизацию Ту-22М3М, а в США ничего подобного нет и в ближайшее время не появится. Все силы брошены на создание B-21 Raider — перспективного дозвукового носителя крылатых ракет и высокоточных бомб. B1 все эти годы стояли в специальных отстойниках и снимались в фильмах — их, в частности, можно увидеть в одной из сцен в первой части "Трансформеров".

На ближайшие десятки лет B1 останется единственным сверхзвуковым "стратегом", способным носить перспективное вооружение так, как это задумано военными. Вполне вероятно, что самолёт, c оглядкой на который создавали легендарного "Белого лебедя", вскоре получит ощутимый пакет обновлений: новые двигатели, систему управления, увеличенные топливные баки и обновление программного обеспечения, благодаря которому машина сможет составить конкуренцию Ту-160 на самых опасных направлениях.

Авторы Сергей Андреев