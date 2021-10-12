Советник офиса Зеленского признал анекдотичным положение дел в стране

На Украине с первых дней избрания на пост президента страны Владимира Зеленского сложилась ситуация под названием "интересный анекдот". Такое мнение высказал внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

"С первого дня избрания Зеленского и по сей день внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев. — Прим. Лайфа) сдаём интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам неинтересно разговаривать, потому что нет результата", — сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".

Он также отметил, что Россия готова говорить о восстановлении дипломатических и экономических связей, но категорически отказывается обсуждать Крым, чего хотел бы Киев.