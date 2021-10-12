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Советник офиса Зеленского признал анекдотичным положение дел в стране

Арестович констатирует, что нынешнему украинскому лидеру не удаётся добиться своего ни внутри страны, ни за её пределами.

12 октября, 00:04
<p>Фото © Facebook / Алексей Арестович</p>

Фото © Facebook / Алексей Арестович

На Украине с первых дней избрания на пост президента страны Владимира Зеленского сложилась ситуация под названием "интересный анекдот". Такое мнение высказал внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

"С первого дня избрания Зеленского и по сей день внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев. — Прим. Лайфа) сдаём интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам неинтересно разговаривать, потому что нет результата", — сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".

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Он также отметил, что Россия готова говорить о восстановлении дипломатических и экономических связей, но категорически отказывается обсуждать Крым, чего хотел бы Киев.

А ранее Лайф рассказывал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью, в которой заявил о необходимости дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, нацеленного на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой. Сейчас он не видит смысла в переговорах с властями Незалежной, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие позицию. Зеленского Медведев назвал вывернутым наизнанку человеком.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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