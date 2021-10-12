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Сколько Россия может заработать на дорогой нефти, подсчитали в Fitch

По мнению аналитиков, доходы государства могут даже превысить уровень допандемийного 2019 года.

12 октября, 00:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Нефтегазовые доходы бюджета России, а также внебюджетных фондов за 2021 год могут вырасти сразу почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года. Прирост из-за высоких цен на нефть и газ может составить $50 млрд. К таким выводам пришли в международном рейтинговом агентстве Fitch.

Как сообщает ТАСС, согласно этим расчётам, Россия за год в целом может заработать на нефтегазовом секторе около 9 трлн рублей, что примерно $125 млрд. Это как раз на $50 млрд больше результатов 2020 года.

В Fitch ожидали куда более скромных показателей. Там предполагали, что стоимость нефти на начало года будет на уровне 45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ — $200 за тысячу кубометров.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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