Опрос показал, на что готовы россияне ради карьеры

Каждый десятый россиянин готов соврать, чтобы достичь карьерных целей. Этот вариант выбрали 11% из числа участников исследования. Ещё 35% заявили, что готовы соврать, но будут ли это делать, зависит от ситуации.

Как пишут РИА "Новости", таковы результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру". Из них также следует, что 45% респондентов признались в обмане начальства или коллег по работе. При этом 55% участников исследования заверили, что никогда не врали по рабочим вопросам.

Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Ровно столько признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения. Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Еще по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов.