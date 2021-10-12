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Опрос показал, на что готовы россияне ради карьеры

В исследовании приняли участие более 6000 человек из всех регионов страны.

12 октября, 01:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Каждый десятый россиянин готов соврать, чтобы достичь карьерных целей. Этот вариант выбрали 11% из числа участников исследования. Ещё 35% заявили, что готовы соврать, но будут ли это делать, зависит от ситуации.

Как пишут РИА "Новости", таковы результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру". Из них также следует, что 45% респондентов признались в обмане начальства или коллег по работе. При этом 55% участников исследования заверили, что никогда не врали по рабочим вопросам.

Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Ровно столько признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения. Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Еще по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов.

Опрос показал, как много россиян терпят неудачи на работе

Опрос показал, как много россиян терпят неудачи на работе

А ранее Лайф рассказывал, что опрос показал, как часто россияне врут о болезни ради отгула. Есть и такие, кому приходилось подделывать больничные листы, чтобы аргументировать долгое отсутствие на работе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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