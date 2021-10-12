Умерла супруга Вахтанга Кикабидзе

Не стало супруги советского и грузинского певца и актёра Вахтанга Кикабидзе Ирины Кебадзе. Как передают грузинские СМИ, об этом сообщила дочь Кебадзе Марина Сагарадзе.

′′Ушёл мой прекрасный, самый тёплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю...", — цитирует Марину Сагарадзе грузинское издание newposts.ge.

В интервью "Пятому каналу" информацию об этом подтвердил директор артиста Олег Толмачев. По его словам, Ирина Кебадзе долго болела. Скончалась она не от коронавируса.

Жена Вахтанга Кикабидзе сама была творческой личностью. Заслуженная артистка Грузии, прима-балерина Тбилисского академического оперного театра окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде. Супруги поженились в 1965 году и более полувека прожили вместе душа в душу. Муж с женой воспитывали двоих детей: дочь Кебадзе от первого брака Марину Сагарадзе, ставшую актрисой Тбилисского академического театра, и сына Константина Кикабидзе, который живёт в Канаде.