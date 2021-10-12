Перечислены самые частые ошибки россиян в области финансовой грамотности

Наибольшие сложности у россиян вызывают вопросы, связанные с правилами безопасного использования карт в Интернете. Три четверти ошибок участники Всероссийского теста по финансовой грамотности допустили именно в этой сфере. Исследование провели "Почта банк" и платёжная система "Мир".

"75% из числа тех, кто совершал ошибки, допускали их именно в таких вопросах — например, на что обращать внимание при оплате покупки в Интернете, как отличить поддельный сайт от настоящего и как действовать, перейдя по ссылке из письма с напоминанием об очередном платеже по кредиту", — рассказали ТАСС в пресс-службе "Почта банка".

Подавляющее число участников исследования (73%) ответили правильно на все вопросы с первой попытки, 24% допустили одну или несколько ошибок, а 3% участников ответили неправильно на все вопросы. Как отмечает пресс-служба банка, изначально образовательное исследование было нацелено на старшее поколение. Однако в игру включились участники разных возрастов: 35% в возрасте 55–64 лет, 30% — 35–54 лет, 20% — моложе 35 лет, 15% — старше 65. Было много женщин — 75%. Финансовое тестирование охватило всю страну — 100 тысяч человек. В топ-5 регионов по количеству участников вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.