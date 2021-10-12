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Новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами

Ранее он уже утверждал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор.

12 октября, 02:16
<p>Фумио Кисида. Фото ©ТАСС\Zuma</p>

Фумио Кисида. Фото ©ТАСС\Zuma

Новый глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет его страны. Об этом избранный 4 октября премьер сказал в ходе дебатов в нижней палате парламента.

"На Северные территории (так японцы называют Южные Курилы. — Прим. ред.) распространяется суверенитет нашей страны", — сказал Кисида.

Он добавил, что этот вопрос с Россией должен быть решён этим поколением, чтобы не оставлять его следующим. Премьер ещё раз подчеркнул, что планирует заключить мирный договор с Россией, но только "разрешив проблему принадлежности этих островов".

"Хватит нам и двух островов": Японцы сочли популизмом "ультиматум" нового премьера по Курилам

"Хватит нам и двух островов": Японцы сочли популизмом "ультиматум" нового премьера по Курилам

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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