Новый японский премьер заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами

Новый глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет его страны. Об этом избранный 4 октября премьер сказал в ходе дебатов в нижней палате парламента.

"На Северные территории (так японцы называют Южные Курилы. — Прим. ред.) распространяется суверенитет нашей страны", — сказал Кисида.

Он добавил, что этот вопрос с Россией должен быть решён этим поколением, чтобы не оставлять его следующим. Премьер ещё раз подчеркнул, что планирует заключить мирный договор с Россией, но только "разрешив проблему принадлежности этих островов".