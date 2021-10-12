Врач подтвердил способность коронавируса влиять на репродуктивное здоровье

Коронавирус сказывается на репродуктивной системе как мужчин, так и женщин, заявил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Он уточнил, что прямое влияние SARS-CoV-2 на клетки половых органов ещё изучается, прошло слишком мало времени для полноценных выводов.

"Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию", — сказал в интервью РИА "Новости" Поздняков.

Он отметил, что если есть нарушения кровотока, значит, есть и дисфункция этого органа. Несмотря на то что вводных ещё недостаточно, можно сделать выводы о влиянии CoViD-19 на репродуктивную систему из-за присутствия в половых клетках рецептора ACE, к которому прикрепляется коронавирус. Врач также уточнил, что вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет.

"Однако любая тяжёлая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся в том числе половым путём, например генитальный герпес, могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола", — сказал Поздняков.