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Врач подтвердил способность коронавируса влиять на репродуктивное здоровье

Медик отметил, что даже локальные половые инфекции могут сказаться на деторождении. Причём это риск для представителей обоих полов.

12 октября, 03:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коронавирус сказывается на репродуктивной системе как мужчин, так и женщин, заявил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Он уточнил, что прямое влияние SARS-CoV-2 на клетки половых органов ещё изучается, прошло слишком мало времени для полноценных выводов.

"Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию", — сказал в интервью РИА "Новости" Поздняков.

Он отметил, что если есть нарушения кровотока, значит, есть и дисфункция этого органа. Несмотря на то что вводных ещё недостаточно, можно сделать выводы о влиянии CoViD-19 на репродуктивную систему из-за присутствия в половых клетках рецептора ACE, к которому прикрепляется коронавирус. Врач также уточнил, что вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет.

"Однако любая тяжёлая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся в том числе половым путём, например генитальный герпес, могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола", — сказал Поздняков.

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Как сообщал Лайф ранее, из обновлённых рекомендаций Минздрава РФ тоже следует, что коронавирус может поражать репродуктивную систему мужчин и женщин. SARS-CoV-2 способен проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий и сперматозоиды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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