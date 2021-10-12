Росгвардия предложила ужесточить проверки при выдаче разрешения на оружие

Предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при запросе россиянами разрешения на оружие — с таким предложением выступила Росгвардия. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что в случае его принятия тем, кто не прошёл проверку указанными ведомствами, выдачу лицензии заблокируют.

В законопроекте отмечено, что ограничения позволят не допустить владеть оружием гражданам, причастным ‎к организованным преступным группировкам, в том числе экстремистам и террористам, тем, кто намеревается использовать его в преступных целях. По результатам этой проверки оружие могут не только не выдать, но и отобрать уже действующее разрешение на него.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования. Такой срок требуется для подготовки и издания соответствующего правительственного акта.