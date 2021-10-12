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Росгвардия предложила ужесточить проверки при выдаче разрешения на оружие

Согласно законопроекту, лицензию могут не только не выдать, но и отобрать уже действующую.

12 октября, 03:04
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при запросе россиянами разрешения на оружие — с таким предложением выступила Росгвардия. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что в случае его принятия тем, кто не прошёл проверку указанными ведомствами, выдачу лицензии заблокируют.

В законопроекте отмечено, что ограничения позволят не допустить владеть оружием гражданам, причастным ‎к организованным преступным группировкам, в том числе экстремистам и террористам, тем, кто намеревается использовать его в преступных целях. По результатам этой проверки оружие могут не только не выдать, но и отобрать уже действующее разрешение на него.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования. Такой срок требуется для подготовки и издания соответствующего правительственного акта.

Врач объяснила, почему у стрелка из Перми не нашли отклонений при выдаче разрешения на оружие

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Ранее Лайф сообщал, что летом президент РФ Владимир Путин ужесточил правила выдачи лицензий на оружие. В том документе был прописан запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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