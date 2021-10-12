Временную пропажу Ким Чен Ына объяснили его увлечением дизайном
Именно после этого "отпуска" лидер Северной Кореи вдруг предстал перед публикой изрядно похудевшим.
Ким Чен Ын. Фото © ТАСС / ЕРА
Недавнее исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына можно объяснить его увеличением дизайном и проектированием. Такой вывод делает газета The Times, основываясь на фотографиях главы государства, которые публикуют СМИ республики.
По версии газеты, в ходе своей недавнего "отпуска" Ким Чен Ын проводил время, помогая проектировать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму и пересматривал планы двух новых туристических проектов. На публике он появился сильно похудевшим.
Так, британские журналисты соотнесли один из снимков Ким Чен Ына на выставке промышленного дизайна с периодом его исчезновения. Даты совпали, из чего авторы материала и делают вывод о ном увлечении председателя партии.
А ранее Лайф рассказывал, что Ким Чен Ын удивил население КНДР новой причёской. При этом звёздный стилист Лина Дембикова отметила, что она совсем не идёт ему, ведь делает лицо политика ещё шире и массивнее.
Комментариев: 0