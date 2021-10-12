Временную пропажу Ким Чен Ына объяснили его увлечением дизайном

Недавнее исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына можно объяснить его увеличением дизайном и проектированием. Такой вывод делает газета The Times, основываясь на фотографиях главы государства, которые публикуют СМИ республики.

По версии газеты, в ходе своей недавнего "отпуска" Ким Чен Ын проводил время, помогая проектировать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму и пересматривал планы двух новых туристических проектов. На публике он появился сильно похудевшим.