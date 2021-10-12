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"Красота наконец-то раскрылась": Нейросеть показала спрятанную под шедевром Пабло Пикассо другую картину

О том, что она скрыта под "Завтраком слепого", было известно давно, а теперь ИИ позволил смотреть сквозь слой краски.

12 октября, 04:02
<p>Фото © University College London</p>

Фото © University College London

Использование нейросетей позволило воссоздать картину Пабло Пикассо, поверх которой художник написал знаменитый "Завтрак слепого". Прячущуюся обнажённую натуру нашли ещё в 2010 году при помощи рентгеновского флуоресцентного сканирования. Теперь же благодаря команде из Университетского колледжа Лондона творение теперь можно показать миру.

Как пишет Dailymail, воссоздать скрытую картину удалось, предоставив сканированные изображения портрета нейросети, обученной на работах Пикассо того периода. Полученную картину распечатали на 3D-принтере прямо на холст.

"Я надеюсь, что Пикассо будет счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана. Я также надеюсь, что женщина на портрете будет счастлива, узнав, что её не стёрли из истории, и что её красота наконец-то раскрылась", — сказал физик из Университетского колледжа Лондона Джордж Канн.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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