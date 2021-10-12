Использование нейросетей позволило воссоздать картину Пабло Пикассо, поверх которой художник написал знаменитый "Завтрак слепого". Прячущуюся обнажённую натуру нашли ещё в 2010 году при помощи рентгеновского флуоресцентного сканирования. Теперь же благодаря команде из Университетского колледжа Лондона творение теперь можно показать миру.

"Я надеюсь, что Пикассо будет счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана. Я также надеюсь, что женщина на портрете будет счастлива, узнав, что её не стёрли из истории, и что её красота наконец-то раскрылась", — сказал физик из Университетского колледжа Лондона Джордж Канн.