Украинцев начали вынуждать покупать газ по завышенным ценам

Больницы, детские сады, воинские части и другие бюджетные организации на Украине вынуждены покупать газ по завышенным ценам. Их вынуждают платить по 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр, пишет "Бизнес Цензор". Издание рассказывает о схеме принуждения потребителей.

Как отмечается, правительство, местные власти и "Нафтогаз" ранее заключили меморандум о поставке газа по цене 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Делать это должна компания "Нафтогаз Трейдинг", но она не принимает участия в тендерах. В результате потребителям приходится иметь дело с другими поставщиками, которые продают топливо гораздо дороже.

"В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", – отмечают журналисты.