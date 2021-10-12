Украинцев начали вынуждать покупать газ по завышенным ценам
Бюджетным организациям, как и некоторым гражданам, приходится делать это из-за отсутствия альтернативы.
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Больницы, детские сады, воинские части и другие бюджетные организации на Украине вынуждены покупать газ по завышенным ценам. Их вынуждают платить по 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр, пишет "Бизнес Цензор". Издание рассказывает о схеме принуждения потребителей.
Как отмечается, правительство, местные власти и "Нафтогаз" ранее заключили меморандум о поставке газа по цене 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Делать это должна компания "Нафтогаз Трейдинг", но она не принимает участия в тендерах. В результате потребителям приходится иметь дело с другими поставщиками, которые продают топливо гораздо дороже.
"В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", – отмечают журналисты.
А ранее Лайф рассказывал, что Молдавия экстренно запросила в ЕС поставки газа через Румынию. Однако та сама пытается покрыть свои потребности в топливе на фоне опасений о том, что его европейские запасы на минимуме.
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