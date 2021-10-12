Власти Курганской области вводят обязательную вакцинацию для некоторых граждан

В Курганской области вводят обязательную вакцинацию от CoViD-19 для 19 отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону, документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить с 13 октября 2021 года проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: образования, в том числе дополнительного; здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", — говорится в постановлении.