Власти Курганской области вводят обязательную вакцинацию для некоторых граждан
До 1 ноября компании обязаны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом, а до 1 декабря — вторым. Не привитых от ковида необходимо перевести на удалённый режим работы.
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В Курганской области вводят обязательную вакцинацию от CoViD-19 для 19 отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону, документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.
"Обеспечить с 13 октября 2021 года проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: образования, в том числе дополнительного; здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", — говорится в постановлении.
Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, а также санаторно-курортных организаций, такси, кинотеатров, концертных залов и других. Уточняется, что до 1 ноября компании обязаны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом, а до 1 декабря — вторым. Непривитых необходимо перевести на удалённый режим работы. При этом требования не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к вакцинации.
Напомним, что это далеко не первый российский регион, который ужесточает ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской, и Ульяновской области, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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