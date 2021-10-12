Лайф узнал, с каким настроем депутаты пришли на первое заседание Госдумы нового созыва
По словам парламентариев, они надеются на хорошую и плодотворную работу с коллегами и готовы продолжать трудиться над реализацией задач, добиваться целей.
Депутаты рассказали, с каким настроением пришли на первое заседание Госдумы нового созыва. Видео © LIFE
Сегодня, 12 октября, начал свою работу новый созыв Госдумы. Депутаты собрались в здании нижней палаты парламента перед проведением первого заседания и рассказали Лайфу, с каким настроением пришли.
"Очень радостное, много ожиданий. Ожидаем посыла бодрости от президента, а от коллег-депутатов — совместной работы, чтобы нас на первых шагах научили работать", — поделилась Мария Бутина, которая впервые попробует себя в роли парламентария.
В свою очередь телеведущий Евгений Попов заметил, что праздновать здесь нечего и надо работать. Он также пока не знает, в каком комитете продолжит работу.
Бывший уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова уточнила, что продолжит работу по защите детей и в новой роли.
"Будем думать, как реализовать те задачи, которые раньше не получалось реализовать. Пока не отпраздновала, мне кажется, лучший праздник, когда мы чего-то добьёмся", — сказала экс-омбудсмен.
Виталий Милонов, вновь избранный депутатом, рассказал, что пришёл на заседание с хорошим настроением и множеством идей.
"В новый созыв — без алкоголя, в этом радость, сила, воля", — поделился он.
Вторил ему и Пётр Толстой, также пребывающий в хорошем расположении духа. По его словам, у парламентариев много идей и инициатив — ими их снабдили избиратели.
Ранее сообщалось, что средний возраст депутатов Госдумы нового (восьмого) созыва составил 53 года. Это на один год больше, чем в прошлом парламенте. При этом если мужчины оказались старше на полтора года, то женщины, напротив, на год моложе. В новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли 30 лет, а самым молодым стал Георгий Арапов из "Новых людей", которому только месяц назад исполнилось 22 года. Проводит же первое заседание в этот раз по регламенту старейший народный избранник — Владимир Ресин из "Единой России" (ему 85 лет).