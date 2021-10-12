Лайф узнал, с каким настроем депутаты пришли на первое заседание Госдумы нового созыва

По словам парламентариев, они надеются на хорошую и плодотворную работу с коллегами и готовы продолжать трудиться над реализацией задач, добиваться целей.

Депутаты рассказали, с каким настроением пришли на первое заседание Госдумы нового созыва. Видео © LIFE

Сегодня, 12 октября, начал свою работу новый созыв Госдумы. Депутаты собрались в здании нижней палаты парламента перед проведением первого заседания и рассказали Лайфу, с каким настроением пришли.

"Очень радостное, много ожиданий. Ожидаем посыла бодрости от президента, а от коллег-депутатов — совместной работы, чтобы нас на первых шагах научили работать", — поделилась Мария Бутина, которая впервые попробует себя в роли парламентария.

В свою очередь телеведущий Евгений Попов заметил, что праздновать здесь нечего и надо работать. Он также пока не знает, в каком комитете продолжит работу.

Бывший уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова уточнила, что продолжит работу по защите детей и в новой роли.

"Будем думать, как реализовать те задачи, которые раньше не получалось реализовать. Пока не отпраздновала, мне кажется, лучший праздник, когда мы чего-то добьёмся", — сказала экс-омбудсмен.

Виталий Милонов, вновь избранный депутатом, рассказал, что пришёл на заседание с хорошим настроением и множеством идей.

"В новый созыв — без алкоголя, в этом радость, сила, воля", — поделился он.

Вторил ему и Пётр Толстой, также пребывающий в хорошем расположении духа. По его словам, у парламентариев много идей и инициатив — ими их снабдили избиратели.