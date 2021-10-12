В Госдуме началось первое пленарное заседание нового созыва

Сегодня депутаты обсудят распорядок работы в осеннюю сессию, изберут председателя нижней палаты и его заместителей, а ещё утвердят составы комитетов и комиссий.

Во вторник, 12 октября, началось первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва. Прямую трансляцию можно смотреть по ссылке.

Заседание открыла представитель фракции "Единая Росси" Валентина Терешкова, которая в дальнейшем предоставит слово для выступления представителям всех прошедших в парламент политических партий. В ходе сегодняшнего заседания также будут рассмотрены вопросы об избрании Счётной комиссии, временных органов Думы. Депутаты обсудят внесение изменений в регламент и распорядок работы в осеннюю сессию. Также на первом заседании избираются председатель Госдумы, его заместители, а ещё будут утверждены составы комитетов и комиссий.

Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), "Партии роста" (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.