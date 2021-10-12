В Госдуме началось первое пленарное заседание нового созыва

Заседание открыла представитель фракции "Единая Росси" Валентина Терешкова, которая в дальнейшем предоставит слово для выступления представителям всех прошедших в парламент политических партий. В ходе сегодняшнего заседания также будут рассмотрены вопросы об избрании Счётной комиссии, временных органов Думы. Депутаты обсудят внесение изменений в регламент и распорядок работы в осеннюю сессию. Также на первом заседании избираются председатель Госдумы, его заместители, а ещё будут утверждены составы комитетов и комиссий.

Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), "Партии роста" (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что средний возраст депутатов Госдумы нового (восьмого) созыва составил 53 года. Это на один год больше, чем в прошлом парламенте. При этом если мужчины оказались старше на полтора года, то женщины, напротив, на год моложе. В новом созыве Госдумы семь депутатов пока не достигли 30 лет, а самым молодым стал Георгий Арапов из "Новых людей", которому только месяц назад исполнилось 22 года. Проводит же первое заседание в этот раз по регламенту старейший народный избранник — Владимир Ресин из "Единой России" (ему 85 лет).