Путин: Надо уважать суверенитет государств над природными ресурсами

Международное сотрудничество в деле защиты природы должно учитывать суверенитет государств над своими природными ресурсами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии во вторник, 12 октября.

Российский лидер отметил, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной и Москва полностью поддерживает "идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов".

"Такое взаимодействие должно осуществляться с опорой на общепризнанные научные данные, чёткую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью", — указал президент.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пристыдил нынешнего американского лидера Джозефа Байдена за то, что Штаты вынуждены просить нефть у России и ОПЕК. По словам политика, к моменту его ухода с президентской должности у Штатов было "больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России", а сейчас всё иначе.