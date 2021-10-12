Путин: Надо уважать суверенитет государств над природными ресурсами
При этом российский лидер согласен, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной.
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Международное сотрудничество в деле защиты природы должно учитывать суверенитет государств над своими природными ресурсами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии во вторник, 12 октября.
Российский лидер отметил, что задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной и Москва полностью поддерживает "идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов".
"Такое взаимодействие должно осуществляться с опорой на общепризнанные научные данные, чёткую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью", — указал президент.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп пристыдил нынешнего американского лидера Джозефа Байдена за то, что Штаты вынуждены просить нефть у России и ОПЕК. По словам политика, к моменту его ухода с президентской должности у Штатов было "больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России", а сейчас всё иначе.
Также сегодня Путин проанонсировал создание в России не менее 23 охраняемых природных территорий к 2024 году. Российский лидер рассказал зарубежным коллегам, как у нас реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке.
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