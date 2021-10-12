В Совфеде напомнили о неделимости территории РФ после слов премьера Японии о Курилах

Джабаров подчеркнул, что на самом деле Кисида "прекрасно понимает, что территория России неделима" и всё это заложено в Конституции РФ. Он отметил, что любое посягательство на изменение границ страны будет расцениваться как агрессия против Москвы. Сенатор также выразил сожаление в связи с тем, что подобные заявление со стороны Японии не улучшают отношения между государствами. А новому премьеру Страны восходящего солнца, считает Джабаров, будет сложно объяснить РФ свою позицию.