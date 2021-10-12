В Совфеде напомнили о неделимости территории РФ после слов премьера Японии о Курилах
Сенатор Джабаров подчеркнул, что заявления главы кабмина Страны восходящего солнца являются "показательным выступлением, чтобы успокоить японскую общественность".
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Территория России неделима, а границы государства пересмотру не подлежат. Об этом заявил первый замглавы Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.
"Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии", — цитирует сенатора РИА "Новости".
Джабаров подчеркнул, что на самом деле Кисида "прекрасно понимает, что территория России неделима" и всё это заложено в Конституции РФ. Он отметил, что любое посягательство на изменение границ страны будет расцениваться как агрессия против Москвы. Сенатор также выразил сожаление в связи с тем, что подобные заявление со стороны Японии не улучшают отношения между государствами. А новому премьеру Страны восходящего солнца, считает Джабаров, будет сложно объяснить РФ свою позицию.
Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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