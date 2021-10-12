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В Совфеде напомнили о неделимости территории РФ после слов премьера Японии о Курилах

Сенатор Джабаров подчеркнул, что заявления главы кабмина Страны восходящего солнца являются "показательным выступлением, чтобы успокоить японскую общественность".

12 октября, 06:48
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Территория России неделима, а границы государства пересмотру не подлежат. Об этом заявил первый замглавы Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.

"Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии", — цитирует сенатора РИА "Новости".

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Джабаров подчеркнул, что на самом деле Кисида "прекрасно понимает, что территория России неделима" и всё это заложено в Конституции РФ. Он отметил, что любое посягательство на изменение границ страны будет расцениваться как агрессия против Москвы. Сенатор также выразил сожаление в связи с тем, что подобные заявление со стороны Японии не улучшают отношения между государствами. А новому премьеру Страны восходящего солнца, считает Джабаров, будет сложно объяснить РФ свою позицию.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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