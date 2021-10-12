НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве накрыли группировку, продавшую наркоманам 600 килограммов сильнодействующих лекарств

Злоумышленники сотрудничали с аптеками, где с этих препаратов снимали маркировку и перепродавали их зависимым за наличные деньги, завышая закупочную стоимость более чем в десять раз.

12 октября, 06:23
<p>Кадр из видео © МВД России </p>

Кадр из видео © МВД России

Столичные полицейские при участии сотрудников спецподразделения "Гром" задержали 15 человек, подозреваемых в сбыте сильнодействующих лекарственных средств общим весом более 600 килограммов. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве накрыли группировку, продавшую наркоманам 600 килограммов сильнодействующих лекарств

Видео © МВД России

Двое задержанных считаются организаторами незаконного бизнеса. По предварительным данным, они получили лицензию на фармацевтическую деятельность, чтобы оптом покупать у производителей препараты и перепродавать через курьеров сотрудникам аптек.

"Затем они удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку, после чего продавали наркозависимым гражданам за наличные деньги, без оформления кассового чека и предъявления соответствующих рецептов. При этом розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз", — проинформировала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Четверо подозреваемых находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В России выросла доля наркоманов новой волны: думают, что всё под контролем

В России выросла доля наркоманов новой волны: думают, что всё под контролем

Ранее Лайф рассказывал, как под Воронежем инспектор ПДН выпрашивала у сотрудниц аптек психотропы якобы для "больной бабушки", но отдавала их своему любовнику-наркоману. Девушку, совершившую должностное преступление, уволили в связи с поступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

Писали мы и о другой истории, как под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину. Дверь в квартиру трём крепким сотрудникам центра для алкозависимых открыл брат пострадавшего, после чего они силой выволокли его, избили и надели наручники.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1