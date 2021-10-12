Столичные полицейские при участии сотрудников спецподразделения "Гром" задержали 15 человек, подозреваемых в сбыте сильнодействующих лекарственных средств общим весом более 600 килограммов. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве накрыли группировку, продавшую наркоманам 600 килограммов сильнодействующих лекарств Видео © МВД России

Двое задержанных считаются организаторами незаконного бизнеса. По предварительным данным, они получили лицензию на фармацевтическую деятельность, чтобы оптом покупать у производителей препараты и перепродавать через курьеров сотрудникам аптек.

"Затем они удаляли с упаковок таблеток и капель маркировку, после чего продавали наркозависимым гражданам за наличные деньги, без оформления кассового чека и предъявления соответствующих рецептов. При этом розничная цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз", — проинформировала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Четверо подозреваемых находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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