Жителей Москвы и области предупредили о начале дождливых дней

Жителей Москвы и Подмосковья сегодня, 12 октября, ждёт последний день тёплой и сухой погоды — воздух прогреется до плюс 14 градусов. А уже завтра, 13 октября, в регион придут дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Сегодня последний день сухой погоды, и уже начиная с завтрашнего дня в Москву придут дожди. Правда, сильными они не будут. Завтра погода станет пасмурной и влажной", — отметил синоптик.

Он добавил, что ночью станет теплее, а днём — холоднее. Кроме того, сегодня регион последний день находится под влиянием уходящего антициклона. Так, 12 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до плюс 11–13 градусов, в Подмосковье столбики термометров поднимутся до 9–14 градусов. А атмосферное давление, по словам Леуса, вернётся в норму и опустится до 747 мм ртутного столба.