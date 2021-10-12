Он также отметил, что единороссы хотят выполнить свою "Народную программу" в интересах каждого жителя России.

Глава фракции ЕР Васильев: В этом году у депутатов особое отношение к работе в Думе. Видео © LIFE

Глава фракции "Единой России" в Госдуме VIII созыва Владимир Васильев перед первым заседанием нижней палаты парламента рассказал об особом настрое депутатов на работу.

"В этом году особое отношение к руководящим должностям и к работе в Думе у депутатов. Все хотят работать и выполнять свои обещания перед избирателями. Мы хотим выполнить ту программу, которая называется "Народной", в интересах всех и каждого жителя России", — отметил Васильев.

Он также рассказал о распределении должностей в новой Думе. По его словам, "Единая Россия" поделила их с другими партиями, которые не набрали такого количества голосов.

Напомним, в группу партии в нижней палате парламента вошло 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев — Владислава Резника и Леонида Бабашова. При этом два избранных депутата от "Единой России" отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями. Речь идёт об Александре Авдееве, который по указу президента РФ занял пост врио губернатора Владимирской области, и Ольге Баталиной, назначенной первым замминистра труда по распоряжению премьер-министра РФ.