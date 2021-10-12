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Нуланд приехала в МИД РФ на встречу с Рябковым

Американский дипломат прибыла в здание внешнеполитического ведомства в 10:39 мск и не стала давать комментарии журналистам.

12 октября, 08:00
<p>Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP</p>

Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Министерство иностранных дел России в рамках визита в Москву. Отмечается, что там у дипломата запланирована встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Как передаёт ТАСС, Нуланд приехала в ведомство со стороны пресс-центра МИД в 10:39 мск. Отмечается, что дипломат США не стала давать комментарии журналистам.

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Лайф сообщал, что замгоссекретаря США Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом накануне, 11 октября. В Кремле рассказали, с кем встретится американский дипломат.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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