О наиболее опасной для людей форме чумы предупредил эпидемиолог

Чума относится к особо опасным инфекциям, однако наиболее страшна для человека её лёгочная форма. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что у людей очень высока восприимчивость к инфекционному агенту, чуме. При этом перепутать болезнь, например, с коронавирусом не получится, поскольку она протекает гораздо тяжелее. Так, по словам Шункова, у пациентов с этим недугом в первые сутки фиксируют озноб, головные боли, боли в пояснице, конечностях, слабость, тошноту, рвоту, покраснение и одутловатость лица, а также повышение температуры до 39–41 градуса, боли и чувство сжатия в груди. Среди симптомов эпидемиолог также выделил затруднённость дыхания, беспокойность, учащённый, зачастую аритмичный пульс.

В предсмертном периоде, отметил специалист, у больного чумой наблюдаются поверхностное дыхание, а также резкий упадок сил, мышечная слабость. По его словам, у пациента "фиксируется слабый кашель, мокрота содержит прожилки крови и значительное количество чумных микробов". Шунков добавил, что чума поддаётся лечению, обычно в терапию входят антибактериальные препараты, однако процент летальных исходов высокий.