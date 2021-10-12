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О наиболее опасной для людей форме чумы предупредил эпидемиолог

По словам эксперта, восприимчивость к инфекционному агенту у людей очень высока, при этом перепутать болезнь с коронавирусом не получится.

12 октября, 07:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чума относится к особо опасным инфекциям, однако наиболее страшна для человека её лёгочная форма. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что у людей очень высока восприимчивость к инфекционному агенту, чуме. При этом перепутать болезнь, например, с коронавирусом не получится, поскольку она протекает гораздо тяжелее. Так, по словам Шункова, у пациентов с этим недугом в первые сутки фиксируют озноб, головные боли, боли в пояснице, конечностях, слабость, тошноту, рвоту, покраснение и одутловатость лица, а также повышение температуры до 39–41 градуса, боли и чувство сжатия в груди. Среди симптомов эпидемиолог также выделил затруднённость дыхания, беспокойность, учащённый, зачастую аритмичный пульс.

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В предсмертном периоде, отметил специалист, у больного чумой наблюдаются поверхностное дыхание, а также резкий упадок сил, мышечная слабость. По его словам, у пациента "фиксируется слабый кашель, мокрота содержит прожилки крови и значительное количество чумных микробов". Шунков добавил, что чума поддаётся лечению, обычно в терапию входят антибактериальные препараты, однако процент летальных исходов высокий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте рисков распространения чумы из-за изменения климата. Она отметила, что сегодня экстренное реагирование на случаи заражения — очень важный момент.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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