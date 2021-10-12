В организмах отравленных в приюте в Подмосковье собак найдены мышьяк и свинец

В организмах отравленных в подмосковном приюте "Лохматая душа" собак обнаружены мышьяк и свинец. Заключением экспертизы поделилась основатель и директор учреждения, расположенного в Чехове, Валентина Силич.

"Сделали анализ мочи погибшим собакам — там жуткий концентрат всего, там "Изониазид" (лекарство), огромная доза мышьяка, огромная доза свинца. Причём всё это тяжёлые металлы, которые накапливаются в крови", — цитирует её ТАСС.

Все они содержались в корме и постепенно накапливались у животных, ведь вскрытие показало интоксикацию, обширное отравление, отёк лёгких, а также вздутые почки и печень, добавила Силич. По мнению директора приюта, к этому могла привести ошибка на производстве корма, ведь помимо еды для собак фирма выпускает крысиные корма и яды. Однако Валентина не считает, что кто-то действовал злонамеренно.

"Я не думаю, что это злой умысел, я думаю, что у них просто что-то сорвалось. Или кто-то, как это бывает на производстве, напился и вместо соли сыпанул яду", — добавила директор учреждения.