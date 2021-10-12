В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида — 973
За весь период с начала эпидемии в нашей стране из-за инфекции умерло 218 345 человек.
За сутки в России от коронавируса умерло 973 пациента — это новый максимум с начала пандемии. При этом уже седьмой день подряд в стране фиксируют более 900 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
За весь период с начала эпидемии в нашей стране от ковида умерло 218 345 человек.
Напомним, 6 октября в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки (929), 7, 8, 9, 10 и 11 октября число летальных исходов также превысило 900. В Кремле эти цифры вызвали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину большого количества летальных исходов. По его мнению, это происходит из-за недостаточного уровня вакцинации.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо