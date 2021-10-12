За весь период с начала эпидемии в нашей стране из-за инфекции умерло 218 345 человек.

За сутки в России от коронавируса умерло 973 пациента — это новый максимум с начала пандемии. При этом уже седьмой день подряд в стране фиксируют более 900 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.