Телеведущая и актриса Лариса Гузеева впервые за неделю вышла на связь с подписчиками в "Инстаграме", показав, как смотрит советский мультфильм "Котёнок по имени Гав".

Гузеева впервые за неделю вышла на связь и показала, как смотрит советский мультфильм. Видео © Instagram / _larisa_guzeeva_

На кадрах, опубликованных в сториз, артистка находится в полной темноте, а на экране идёт мультик. В то же время на фоне слышны булькающие звуки работающих аппаратов. Сама же Гузеева при этом молчит.