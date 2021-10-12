Гузеева впервые за неделю вышла на связь и показала, как смотрит советский мультфильм
Между тем фоном слышны булькающие звуки работающих аппаратов, а сама заразившаяся ковидом артистка, находясь в полной темноте, молчит.
Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева впервые за неделю вышла на связь с подписчиками в "Инстаграме", показав, как смотрит советский мультфильм "Котёнок по имени Гав".
Гузеева впервые за неделю вышла на связь и показала, как смотрит советский мультфильм. Видео © Instagram / _larisa_guzeeva_
На кадрах, опубликованных в сториз, артистка находится в полной темноте, а на экране идёт мультик. В то же время на фоне слышны булькающие звуки работающих аппаратов. Сама же Гузеева при этом молчит.
Вероятно, состояние 62-летней телесвахи улучшается, о чём сообщалось ранее. Несмотря на то что температура у Гузеевой держится в пределах нормы, она всё ещё испытывает сильную отдышку.
Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".
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