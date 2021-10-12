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За последние сутки в России выявили свыше 28 тысяч заразившихся коронавирусом

В тройку лидеров по количеству новых инфицированных вошли уже привычные Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

12 октября, 08:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ещё 28 190 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В тройку по количеству выявленных случаев вошли Москва (+4699 человек), Санкт-Петербург (+2158) и Подмосковье (+1804). Стоит отметить, что за минувшие 24 часа число заразившихся уменьшилось, ведь накануне их было 29,4 тысячи, что стало одним из самых высоких показателей с начала пандемии.

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Всего же за всё время в стране зарегистрировано 7 832 964 инфицированных, из них выздоровело 6 894 285 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 218 345.

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А ранее врач Андрей Поздняков подтвердил способность коронавируса влиять на репродуктивное здоровье. Медик отметил, что даже локальные половые инфекции могут сказаться на деторождении. Причём это риск для представителей обоих полов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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