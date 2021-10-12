За последние сутки в России выявили свыше 28 тысяч заразившихся коронавирусом

Ещё 28 190 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В тройку по количеству выявленных случаев вошли Москва (+4699 человек), Санкт-Петербург (+2158) и Подмосковье (+1804). Стоит отметить, что за минувшие 24 часа число заразившихся уменьшилось, ведь накануне их было 29,4 тысячи, что стало одним из самых высоких показателей с начала пандемии.

Всего же за всё время в стране зарегистрировано 7 832 964 инфицированных, из них выздоровело 6 894 285 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 218 345.