За последние сутки в России выявили свыше 28 тысяч заразившихся коронавирусом
В тройку лидеров по количеству новых инфицированных вошли уже привычные Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
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Ещё 28 190 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В тройку по количеству выявленных случаев вошли Москва (+4699 человек), Санкт-Петербург (+2158) и Подмосковье (+1804). Стоит отметить, что за минувшие 24 часа число заразившихся уменьшилось, ведь накануне их было 29,4 тысячи, что стало одним из самых высоких показателей с начала пандемии.
Всего же за всё время в стране зарегистрировано 7 832 964 инфицированных, из них выздоровело 6 894 285 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 218 345.
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А ранее врач Андрей Поздняков подтвердил способность коронавируса влиять на репродуктивное здоровье. Медик отметил, что даже локальные половые инфекции могут сказаться на деторождении. Причём это риск для представителей обоих полов.
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