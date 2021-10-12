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"Вирус перешёл в наступление": Проценко назвал стремительным рост числа ковидных больных в Коммунарке

Как отметил главврач, к настоящему моменту слишком мало людей вакцинировались от этой заразы.

12 октября, 08:41
<p>Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с коронавирусной инфекцией, при этом большое количество заражённых попадают в реанимацию. Об этом заявил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться. <...> Но нужно продолжать жить. Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений", — написал он в телеграм-канале.

Как отметил медик, к данному моменту слишком мало россиян вакцинировались от CoViD-19. При этом единственный путь подготовить организм к встрече с этой заразой — привиться. Как указал Проценко, скептики могут сомневаться относительно вакцинации, но все колебания развеет "красная зона" Коммунарки — "вирус снова перешёл в наступление".

Главврач ковидной больницы добавил, что власти Москвы действуют правильным и единственно возможным путём — в столице можно бесплатно пройти экспресс-тестирование на ковид. Проценко пояснил, что выявление коронавируса на ранней стадии поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.

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Напомним, 12 октября в России зафиксировали новый максимум смертей от ковида. За весь период с начала эпидемии в нашей стране из-за инфекции умерло 218 345 человек.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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