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В Казахстане за попытку вывезти в Китай две тонны бивней мамонта задержан россиянин

Общая стоимость ископаемых останков оценивается в более чем 29 миллионов рублей. Подозреваемого поместили под стражу.

12 октября, 08:49

Фото © YouTube / АФМ РК

В Казахстане задержали гражданина России, который через международный аэропорт города Нур-Султана пытался вывезти бивни мамонта и рог шерстистого носорога. Общий вес контрабанды составляет более двух тонн. Об этом сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) столицы Казахстана.

"Согласно заключениям специалистов, все изученные части ископаемых останков мамонтов и шерстистого носорога имеют научно-историческую, культурную ценность и уникальность палеонтологических артефактов. Оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге (более 29 миллионов рублей. — Прим. Лайфа)", — отмечается в релизе.

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Так, товар был отправлен обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Москве. Для беспрепятственного ввоза ископаемых на территорию Казахстана и дальнейшей транспортировки их в Китай в Нур-Султане было организовано товарищество с ограниченной ответственностью, директором которого значится россиянин.

В АФМ уточнили, что подозреваемого в вывозе культурных ценностей, который запрещён законом Казахстана, задержали 1 октября. По решению суда его отправили под стражу.

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Ранее Лайф рассказывал, что больше тонны нелегальной икры в одной машине обнаружили на Камчатке. Выяснилось, что один из преступников очень хорошо подкован юридически — даже имеет статус адвоката.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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