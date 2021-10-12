В Казахстане за попытку вывезти в Китай две тонны бивней мамонта задержан россиянин

В Казахстане задержали гражданина России, который через международный аэропорт города Нур-Султана пытался вывезти бивни мамонта и рог шерстистого носорога. Общий вес контрабанды составляет более двух тонн. Об этом сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) столицы Казахстана.

"Согласно заключениям специалистов, все изученные части ископаемых останков мамонтов и шерстистого носорога имеют научно-историческую, культурную ценность и уникальность палеонтологических артефактов. Оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге (более 29 миллионов рублей. — Прим. Лайфа)", — отмечается в релизе.

Так, товар был отправлен обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Москве. Для беспрепятственного ввоза ископаемых на территорию Казахстана и дальнейшей транспортировки их в Китай в Нур-Султане было организовано товарищество с ограниченной ответственностью, директором которого значится россиянин.

В АФМ уточнили, что подозреваемого в вывозе культурных ценностей, который запрещён законом Казахстана, задержали 1 октября. По решению суда его отправили под стражу.