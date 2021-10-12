В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию и систему QR-кодов
Соответствующее решение власти региона приняли в связи с напряжённой санитарно-эпидемиологической обстановкой.
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Власти Новосибирской области приняли решение ввести в регионе обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и систему QR-кодов для посещения крупных культурных, спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
"В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от CoViD-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий", — говорится в релизе.
Посещение фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров будет возможно только для вакцинированных граждан — предъявить можно QR-код или соответствующий сертификат, — а также для тех, кто переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения.
Напомним, это далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, в Подмосковье и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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