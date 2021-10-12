В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию и систему QR-кодов

Власти Новосибирской области приняли решение ввести в регионе обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и систему QR-кодов для посещения крупных культурных, спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

"В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от CoViD-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий", — говорится в релизе.

Посещение фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров будет возможно только для вакцинированных граждан — предъявить можно QR-код или соответствующий сертификат, — а также для тех, кто переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения.