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Экс-футболист "Динамо" Точилин покинул пост главного тренера "Кубани"

Краснодарская команда идёт на последнем месте в текущем сезоне ФНЛ, набрав восемь очков в 16 матчах.

12 октября, 09:29
<p>Фото © ПФК "Кубань"</p>

Фото © ПФК "Кубань"

Бывший футболист московского "Динамо" Александр Точилин покинул пост главного тренера "Кубани". Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

"Профессиональный футбольный клуб "Кубань" и главный тренер Александр Точилин прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут", — говорится в сообщении.

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Отметим, что Точилин возглавил команду в августе текущего года и провёл с ней 11 матчей. После 16 туров "Кубань" занимает последнее место в розыгрыше ФНЛ. Готовить команду к следующей игре будет бывший игрок "Локомотива" Владимир Маминов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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