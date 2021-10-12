Экс-футболист "Динамо" Точилин покинул пост главного тренера "Кубани"

"Профессиональный футбольный клуб "Кубань" и главный тренер Александр Точилин прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут", — говорится в сообщении.

Отметим, что Точилин возглавил команду в августе текущего года и провёл с ней 11 матчей. После 16 туров "Кубань" занимает последнее место в розыгрыше ФНЛ. Готовить команду к следующей игре будет бывший игрок "Локомотива" Владимир Маминов.