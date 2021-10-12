Экс-футболист "Динамо" Точилин покинул пост главного тренера "Кубани"
Краснодарская команда идёт на последнем месте в текущем сезоне ФНЛ, набрав восемь очков в 16 матчах.
Фото © ПФК "Кубань"
Бывший футболист московского "Динамо" Александр Точилин покинул пост главного тренера "Кубани". Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.
"Профессиональный футбольный клуб "Кубань" и главный тренер Александр Точилин прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут", — говорится в сообщении.
Отметим, что Точилин возглавил команду в августе текущего года и провёл с ней 11 матчей. После 16 туров "Кубань" занимает последнее место в розыгрыше ФНЛ. Готовить команду к следующей игре будет бывший игрок "Локомотива" Владимир Маминов.
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