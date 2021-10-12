Российских болельщиков избили словенские фанаты после матча в Мариборе

Группа словенских фанатов напала на поклонников нашей национальной команды после матча сборных Словении и России в Мариборе. Об этом сообщает твиттер-аккаунт " Угодник ".

По данным источника, болельщики сборной Словении напали на наших фанатов со спины. В результате россияне были вынуждены провести всю ночь в местном медицинском центре, а у одного из пострадавших зафиксированы серьёзные повреждения и переломы.