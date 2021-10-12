Российских болельщиков избили словенские фанаты после матча в Мариборе
Встреча на стадионе "Людски врт" завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.
Фото © Twitter / "Угодник"
Группа словенских фанатов напала на поклонников нашей национальной команды после матча сборных Словении и России в Мариборе. Об этом сообщает твиттер-аккаунт "Угодник".
По данным источника, болельщики сборной Словении напали на наших фанатов со спины. В результате россияне были вынуждены провести всю ночь в местном медицинском центре, а у одного из пострадавших зафиксированы серьёзные повреждения и переломы.
Напомним, сборная России по футболу одержала победу над Словенией со счётом 2:1 в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах. Отметим, что по ходу встречи на поле сумел прорваться один из болельщиков, который подобрал фаер и пытался убежать с ним от стюардов.
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