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Российских болельщиков избили словенские фанаты после матча в Мариборе

Встреча на стадионе "Людски врт" завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

12 октября, 08:34
<p>Фото © Twitter / "<a href="https://twitter.com/UgodnikOnTour/status/1447737216839688201/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Угодник</a>"</p>

Фото © Twitter / "Угодник"

Группа словенских фанатов напала на поклонников нашей национальной команды после матча сборных Словении и России в Мариборе. Об этом сообщает твиттер-аккаунт "Угодник".

По данным источника, болельщики сборной Словении напали на наших фанатов со спины. В результате россияне были вынуждены провести всю ночь в местном медицинском центре, а у одного из пострадавших зафиксированы серьёзные повреждения и переломы.

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Напомним, сборная России по футболу одержала победу над Словенией со счётом 2:1 в отборе ЧМ-2022 и гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах. Отметим, что по ходу встречи на поле сумел прорваться один из болельщиков, который подобрал фаер и пытался убежать с ним от стюардов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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