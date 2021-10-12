Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в США

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе победил Филипа Краиновича из Сербии со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Призовой фонд соревнований BNP Paribas Open составляет 8,4 миллиона долларов.

Победа стала для Медведева 50-й в сезоне. Его матч с Краиновичем продолжался ровно полтора часа. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из шести, дважды отдав сопернику свою подачу.

Most ATP singles wins in 2021:



52 - Tsitsipas

50 - Medvedev 👏

49 - Ruud

47 - Rublev

46 - Zverev

44 - Djokovic@DaniilMedwed picks up his 50th win of 2021 and reaches his first #BNPPO21 round of 16. pic.twitter.com/2ANmSBAMEp — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2021

Также свой матч третьего круга выиграл другой россиянин Аслан Карацев, одолевший представителя Канады Дениса Шаповалова — 7:5, 6:2. А вот Андрей Рублёв выбыл из борьбы, уступив американцу Томми Полу — 4:6, 6:3, 5:7.