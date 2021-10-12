Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в США
Его следующим соперником будет представитель Болгарии Григор Димитров.
Фото © BNP Paribas Open
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе победил Филипа Краиновича из Сербии со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Призовой фонд соревнований BNP Paribas Open составляет 8,4 миллиона долларов.
Победа стала для Медведева 50-й в сезоне. Его матч с Краиновичем продолжался ровно полтора часа. За это время россиянин исполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из шести, дважды отдав сопернику свою подачу.
Most ATP singles wins in 2021:— Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2021
52 - Tsitsipas
50 - Medvedev 👏
49 - Ruud
47 - Rublev
46 - Zverev
44 - Djokovic@DaniilMedwed picks up his 50th win of 2021 and reaches his first #BNPPO21 round of 16. pic.twitter.com/2ANmSBAMEp
Также свой матч третьего круга выиграл другой россиянин Аслан Карацев, одолевший представителя Канады Дениса Шаповалова — 7:5, 6:2. А вот Андрей Рублёв выбыл из борьбы, уступив американцу Томми Полу — 4:6, 6:3, 5:7.
В 1/8 финала Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым. Соперником Карацева на этой стадии будет поляк Хуберт Хуркач.
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