"Дорогой Никита, с днём рождения! Я знаю, что ты отмечаешь большой юбилей, и от лица всех людей, вовлечённых в мировой футбол, я желаю тебе счастливого 95-летия! Я до сих пор с любовью вспоминаю жеребьёвку ЧМ-2018 в России, когда у нас была возможность встретиться. Ты подарил мне фотографию с автографом времён твоего выступления за сборную СССР. От лица всех нас я благодарю тебя за то, что ты делишься любовью к футболу и футбольной мудростью на протяжении всей жизни. Дорогой Никита, ты настоящая легенда ФИФА! Спасибо, Никита. Желаю тебе счастливого дня рождения и всего наилучшего", — отметил Инфантино.