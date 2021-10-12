"Ты настоящая легенда": Президент ФИФА поздравил олимпийского чемпиона 1956 года Симоняна с юбилеем
Он также вспомнил его заслуги в сборной СССР, московском "Спартаке" и оценил его вклад в развитие мирового футбола.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Видео © Telegram / Российский футбольный союз
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил с 95-летием легенду отечественного футбола, олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна. Ролик опубликовала пресс-служба РФС.
"Дорогой Никита, с днём рождения! Я знаю, что ты отмечаешь большой юбилей, и от лица всех людей, вовлечённых в мировой футбол, я желаю тебе счастливого 95-летия! Я до сих пор с любовью вспоминаю жеребьёвку ЧМ-2018 в России, когда у нас была возможность встретиться. Ты подарил мне фотографию с автографом времён твоего выступления за сборную СССР. От лица всех нас я благодарю тебя за то, что ты делишься любовью к футболу и футбольной мудростью на протяжении всей жизни. Дорогой Никита, ты настоящая легенда ФИФА! Спасибо, Никита. Желаю тебе счастливого дня рождения и всего наилучшего", — отметил Инфантино.
Президент ФИФА также вспомнил, как Симонян представлял сборную СССР для страны на первом чемпионате мира в 1958-м, где он был капитаном команды. Инфантино подчеркнул, что на протяжении всей жизни Симонян "служил не только клубу и стране, но и всему мировому футбольному сообществу", за что заслуженно получил орден ФИФА в 2000 году.
Свои поздравления также направил президент УЕФА Александр Чиферин. Он отметил, что Симонян является "легендой российского и мирового футбола", и пожелал ему оставаться сильным и здоровым.
Отметим, что чемпион Олимпийских игр 1956 года, капитан сборной СССР и легенда российского футбола Никита Симонян сегодня отмечает своё 95-летие.
Комментариев: 0