Защитник московского "Динамо" Гильермо Варела в беседе с Eurosport поделился своими впечатлениями от жизни в России после недавнего переезда в нашу страну.

"Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. <...> Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли", — отметил Варела.

Он также вспомнил времена, когда выступал за МЮ, и отметил, что жизнь в Манчестере была скучной, а сразу же после перехода ему дали телефон, машину, дом и многое другое. Нужно было лишь играть в футбол.