"Мне тут нравится больше": Футболист "Динамо" назвал Россию более развитой, чем Дания
До перехода в столичный клуб он выступал за "Копенгаген", "Манчестер Юнайтед" и другие команды.
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Защитник московского "Динамо" Гильермо Варела в беседе с Eurosport поделился своими впечатлениями от жизни в России после недавнего переезда в нашу страну.
"Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. <...> Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли", — отметил Варела.
Он также вспомнил времена, когда выступал за МЮ, и отметил, что жизнь в Манчестере была скучной, а сразу же после перехода ему дали телефон, машину, дом и многое другое. Нужно было лишь играть в футбол.
Добавим, что Варела перешёл в "Динамо" в 2020 году из "Копенгагена", сначала на правах аренды, а летом 2021 года москвичи подписали с ним полноценный контракт.
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