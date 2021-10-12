"Жалкие вруны и лицемеры": Губерниев отреагировал на рассказ лыжницы Бьёрген о положительном допинг-тесте
Норвежка является обладательницей наибольшего количества медалей в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев раскритиковал восьмикратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Марит Бьёрген, рассказавшую о положительной допинг-пробе на чемпионате мира 2017 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Какие же они все жалкие вруны и лицемеры... Тьфу... К ним ко всем всё попало случайно... Вы не понимаете, это другое", — заявил Губерниев.
В анализе мочи лыжницы нашли запрещённый препарат "19-норандростерон". По словам Бьёрген, причиной положительного теста стал приём препарата "Примолют-нор" для сдвига менструального цикла.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила не открывать дисциплинарное дело против норвежки. Её удовлетворили объяснения спортсменки.
Бьёрген является обладательницей наибольшего количества медалей в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15 наград: восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые). Кроме того, норвежка — 18-кратная чемпионка мира, что также является рекордным достижением. В апреле 2018-го она завершила спортивную карьеру.
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