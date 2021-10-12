Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев раскритиковал восьмикратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Марит Бьёрген, рассказавшую о положительной допинг-пробе на чемпионате мира 2017 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Какие же они все жалкие вруны и лицемеры... Тьфу... К ним ко всем всё попало случайно... Вы не понимаете, это другое", — заявил Губерниев.

В анализе мочи лыжницы нашли запрещённый препарат "19-норандростерон". По словам Бьёрген, причиной положительного теста стал приём препарата "Примолют-нор" для сдвига менструального цикла.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решила не открывать дисциплинарное дело против норвежки. Её удовлетворили объяснения спортсменки.