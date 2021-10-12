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Лига безопасного интернета проверит сериал "Игра в кальмара" по просьбам родителей

По мнению взрослых, у некоторых зрителей, особенно молодых, может возникнуть соблазн повторить ряд сцен из кинокартины.

12 октября, 11:40
<p>Фото © "<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a>"</p>

Фото © "Кинопоиск"

Лига безопасного интернета проверит сериал "Игра в кальмара" от видеохостинга Netflix на пагубное влияние на подростков. Сейчас ожидается заключение экспертов-психологов, сообщает "Подъём". В организации отметили, что такое решение было принято после нескольких обращений от родителей.

"Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара". Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы всё равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься", — рассказали в Лиге безопасного интернета.

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Ранее Лайф рассказывал, что дети в Великобритании и Бельгии начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Учителя обеспокоены происходящим.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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