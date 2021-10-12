Лига безопасного интернета проверит сериал "Игра в кальмара" по просьбам родителей
По мнению взрослых, у некоторых зрителей, особенно молодых, может возникнуть соблазн повторить ряд сцен из кинокартины.
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Лига безопасного интернета проверит сериал "Игра в кальмара" от видеохостинга Netflix на пагубное влияние на подростков. Сейчас ожидается заключение экспертов-психологов, сообщает "Подъём". В организации отметили, что такое решение было принято после нескольких обращений от родителей.
"Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара". Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы всё равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься", — рассказали в Лиге безопасного интернета.
Ранее Лайф рассказывал, что дети в Великобритании и Бельгии начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Учителя обеспокоены происходящим.
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