Лига безопасного интернета проверит сериал "Игра в кальмара" по просьбам родителей

Лига безопасного интернета проверит сериал "Игра в кальмара" от видеохостинга Netflix на пагубное влияние на подростков. Сейчас ожидается заключение экспертов-психологов, сообщает "Подъём". В организации отметили, что такое решение было принято после нескольких обращений от родителей.

"Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара". Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы всё равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься", — рассказали в Лиге безопасного интернета.