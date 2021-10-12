Знаменитый предмет одежды (а вместе с ним и набор отвёрток, открывашка для бутылок, кусачки для ногтей, миниатюрная подзорная труба и много чего ещё) остался дома, чтобы не шокировать думскую охрану.

Известный публицист, интеллектуал, а с недавних пор и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман не намерен изменять своему имиджу в стенах парламента. В этом он заверил журналистов Лайфа в кулуарах Госдумы. По словам депутата, в этот раз он действительно не надел свою фирменную жилетку с 26 карманами.

Вассерман объяснил, почему не надел свою знаменитую жилетку на первое заседание Госдумы Видео © LIFE

"Жилет я сегодня оставил дома, решил, что сначала надо будет разобраться с правилами охраны, а потом уже решать, что носить", — прокомментировал он Лайфу.

Первый рабочий день Госдумы нового созыва Вассерман оценил как весьма энергичный и плодотворный. Он пояснил, что сегодня депутаты голосовали за решения, уже давно обсуждённые.

"Я знаю, сколько времени заняло предварительное обсуждение, так что пленарное заседание — это небольшая верхушка айсберга", — подытожил Вассерман.