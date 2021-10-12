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Вассерман объяснил, почему не надел свою знаменитую жилетку на первое заседание Госдумы

Знаменитый предмет одежды (а вместе с ним и набор отвёрток, открывашка для бутылок, кусачки для ногтей, миниатюрная подзорная труба и много чего ещё) остались дома, чтобы не шокировать думскую охрану.

12 октября, 11:38

Кадр из видео © LIFE

Известный публицист, интеллектуал, а с недавних пор и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман не намерен изменять своему имиджу в стенах парламента. В этом он заверил журналистов Лайфа в кулуарах Госдумы. По словам депутата, в этот раз он действительно не надел свою фирменную жилетку с 26 карманами.

Вассерман объяснил, почему не надел свою знаменитую жилетку на первое заседание Госдумы

Видео © LIFE

"Жилет я сегодня оставил дома, решил, что сначала надо будет разобраться с правилами охраны, а потом уже решать, что носить", — прокомментировал он Лайфу.

Первый рабочий день Госдумы нового созыва Вассерман оценил как весьма энергичный и плодотворный. Он пояснил, что сегодня депутаты голосовали за решения, уже давно обсуждённые.

"Я знаю, сколько времени заняло предварительное обсуждение, так что пленарное заседание — это небольшая верхушка айсберга", подытожил Вассерман.

Отметим, что секрет жилетки Вассермана давно раскрыт. Её хозяин сам признавался, что вынужден ходить в ней, поскольку не признаёт сумок, рюкзаков и портмоне. Чтобы нужная вещь всегда оказалась под рукой, у Вассермана есть чёткая система, в каком из карманов что лежит. В частности, в его жилетке можно найти набор отвёрток, открывашку для бутылок, кусачки для ногтей, рулетку, миниатюрную подзорную трубу, фонарик на батарейках (и два запасных), губку для обуви, диктофон и много чего ещё. Общий вес поклажи — около семи килограммов.

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Напомним, сегодня, 12 октября, проходит первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты уже избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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